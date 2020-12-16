У Польщі хочуть ще на місяць продовжити карантин, щоб уникнути третьої хвилі COVID-19

Третя хвиля епідемії коронавірусу може вкрай обтяжити медичну систему Польщі, тож чинні карантинні обмеження треба продовжити щонайменше до 17 січня.

Про це після зустрічі в Бюро національної безпеки Польщі повідомив глава МОЗ Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я представив президенту бачення, що загроза третьої хвилі коронавірусу є реальною. Зараз ми маємо приблизно 10 тис. випадків інфікування щодня. Якщо третя хвиля стартує з цього рівня, можемо очікувати на значну ескалацію (епідемії. – Ред.) і обтяження системи охорони здоров’я", - наголосив Недзельський.

Він заявив, що рекомендуватиме продовжити ще на місяць (до 17 січня) карантинні обмеження. Рішення у цій справі ухвалюватиме урядовий кризовий центр на чолі з прем’єром Матеушем Моравецьким.

За словами Недзельського, лютий-березень є періодом значного зростання захворюваності на грип, але тоді ще не буде вакциновано значну частину населення для вироблення загального імунітету. Тож посилення карантину, на його думку, дасть змогу уникнути третьої хвилі епідемії COVID-19.

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Як повідомлялося, Польща закупила 62 млн доз вакцини проти коронавірусу, що дозволяє зробити щеплення понад 60% населення країни. Перша партія у кількості 1,1 млн доз може надійти до країни у січні.

Згідно з проєктом програми, який ще має бути затверджений, спочатку вакцинуватимуть медиків і працівників соціальних служб. Після того щеплення робитимуть особам віком від 60 років, а також військовослужбовцям. Наступний етап охопить професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. До них також долучаться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання. Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення.

Від початку епідемії у Польщі виявили понад 1,1 млн випадків COVID-19. Вилікувалися приблизно 900 тисяч осіб, померли - майже 23 тисячі.