Ворог за добу 11 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи гранатомети і стрілецьку зброю. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 15 грудня, російсько-окупаційні війська одинадцять разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував українських воїнів неприцільно обстрілами протягом усієї доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь у напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. Зазначається, що на цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю.

"Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не становили загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначено в повідомленні.

Водночас у штабі нагадали, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 85 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4754 транспортні засоби та 4909 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

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Крім того, минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 996 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1105 осіб.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з станкових та ручних протитанкових гранатометів.

"Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат та поранень – немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.