120 населених пунктів у Чернігівській області залишаються знеструмленими через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (пориви вітру) станом на ранок середи залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 16 грудня внаслідок ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Станом на 7 ранку 16 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

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Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 459 працівників та 342 одиниці техніки.