120 населених пунктів у Чернігівській області залишаються знеструмленими через негоду, - ДСНС
9300
Через ускладнення погодних умов (пориви вітру) станом на ранок середи залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у Чернігівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 ранку 16 грудня внаслідок ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Станом на 7 ранку 16 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.
Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 459 працівників та 342 одиниці техніки.