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В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549

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В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549
В Україні станом на ранок середи, 16 грудня, зафіксовано 10 622 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 549 осіб, померли 264 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 622 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 03госпіталізовано – 3 242 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 03летальних випадків – 264;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 03одужало – 12 549 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 03здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 08захворіло – 919 704 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 08одужало – 535 417 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 08летальних випадків – 15 744;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 08проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях", - розповів Степанов

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 12

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Андрей Пухир
    Судя по смертности нам продолжают врать про число заболевших.
  • Gar
    Хотелось бы. Но почему тогда растет госпитализация? И количество умерших не падает.
  • Pavel Jaba
    Госпитализируют у нас 10% (не раз тот же Степанов озвучивал статистику)... выходит, уже 32000 в сутки... в реалии еще больше, если нормально тестировать, как в цивилизованых странах...
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