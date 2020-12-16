В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549

В Україні станом на ранок середи, 16 грудня, зафіксовано 10 622 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 549 осіб, померли 264 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 622 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 242 особи;

летальних випадків – 264;

одужало – 12 549 осіб;

здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 919 704 особи;

одужало – 535 417 осіб;

летальних випадків – 15 744;

проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях", - розповів Степанов







