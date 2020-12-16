Кількість захворілих на COVID-19 у світі перевищила 73,8 млн, померли вже 1,6 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 грудня у світі зареєстрували 587 153 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 635 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 73 810 006 випадків інфікування, з них 587 153 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 641 748 осіб, з них 12 635 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 51,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Велика Британія, Італія, Франція та Іспанія.



