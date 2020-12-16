За результатами першого кварталу 2021 року буде створено спецфонд для боротьби з COVID-19: там будуть кошти на вакцинацію і підтримку медиків, - Разумков
"Додатково буде створюватися спецфонд, туди, найімовірніше, за результатами першого кварталу будуть спрямовуватися кошти, які підуть на вакцинацію, підтримку медиків, зокрема на збільшення їм заробітних плат", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "1+1" вранці в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він розповів, що спочатку під час обговорення проєкту держбюджету на 2021 щорічно виробляти "окремий фонд" не планували, однак після консультацій із представниками фракцій, Кабінету Міністрів все-таки вирішили такий фонд створити.
Разумков зазначив, що цей фонд не називатиметься "ковідним" й обсяг коштів у ньому буде меншим, ніж у створеному цього року "ковідному фонді". При цьому спікер звернув увагу на те, що законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, ухвалений Верховною Радою у вівторок, передбачає кошти для боротьби з коронавірусом для деяких відомств, зокрема для міністерства охорони здоров'я, освіти, МВС.