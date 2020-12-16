За результатами першого кварталу 2021 року буде створено спецфонд для боротьби з COVID-19: там будуть кошти на вакцинацію і підтримку медиків, - Разумков

Кошти спеціального фонду в 2021 році підуть на боротьбу з коронавірусною хворобою, фінансування вакцинації та на підвищення зарплат медикам, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Додатково буде створюватися спецфонд, туди, найімовірніше, за результатами першого кварталу будуть спрямовуватися кошти, які підуть на вакцинацію, підтримку медиків, зокрема на збільшення їм заробітних плат", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "1+1" вранці в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що спочатку під час обговорення проєкту держбюджету на 2021 щорічно виробляти "окремий фонд" не планували, однак після консультацій із представниками фракцій, Кабінету Міністрів все-таки вирішили такий фонд створити.

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Разумков зазначив, що цей фонд не називатиметься "ковідним" й обсяг коштів у ньому буде меншим, ніж у створеному цього року "ковідному фонді". При цьому спікер звернув увагу на те, що законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, ухвалений Верховною Радою у вівторок, передбачає кошти для боротьби з коронавірусом для деяких відомств, зокрема для міністерства охорони здоров'я, освіти, МВС.