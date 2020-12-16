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У Покровську водій кросовера насмерть збив 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу, - прокуратура. ФОТО

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У місті Покровськ Донецької області сталася ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик. Дитина переходила дорогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"15 грудня, приблизно об 11:00, 59-річний водій автомобіля Suzuki Grand Vitara, виїжджаючи з м. Покровск, скоїв наїзд на хлопчика, який у цей час переходив дорогу. Від численних травм 10-річна дитина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. Слідчі встановлюють свідків і обставини події. Досудове розслідування триває.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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У Покровську водій кросовера насмерть збив 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу, - прокуратура 01
У Покровську водій кросовера насмерть збив 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу, - прокуратура 02

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Виктор Сотник
    У мальчика были световозвращающие наклейки ? щас будет вой про разорвать на части и так далее ! Если наклеек не было - судить родителей.
  • Привет
    И пешеходного перехода не наблюдается...
    Пацана конечно очень жаль...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Царствие Небесное Ребенку, какая теперь уже разница куда выбегал.
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