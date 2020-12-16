Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор. ВIДЕО

Протест ФОПів на Майдані Незалежності сьогодні триває. Про безстроковий мітинг і "податковий Майдан" вони оголосили напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Спочатку протестувальники зібралися в урядовому кварталі, а потім ходою рушили центром Києва. На Майдані колону зупинили і мітингувальники вирішили поставити там намети. Тоді виникли перші сутички з поліцейськими. Весь цей час вулиця Хрещатик була перекрита для транспорту. Рух відновили лише близько восьмої вечора, попри те, що кілька сотень мітингувальників залишилися на Майдані ночувати.

Тенлеканал "НАШ" повідомляє, що ніч на Майдані провели кілька сотень протестувальників. Ніч минула спокійно. Був лише один конфлікт з поліцією під час спроби мітингувальників встановити генератор для нагрівання води. Правоохоронці не дали мітингувальникам встановити генератор.

Також, за даними каналу, акція протесту ФОПів починається і під будівлею Верховної Ради.

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