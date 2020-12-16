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Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор. ВIДЕО

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Протест ФОПів на Майдані Незалежності сьогодні триває. Про безстроковий мітинг і "податковий Майдан" вони оголосили напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Спочатку протестувальники зібралися в урядовому кварталі, а потім ходою рушили центром Києва. На Майдані колону зупинили і мітингувальники вирішили поставити там намети. Тоді виникли перші сутички з поліцейськими. Весь цей час вулиця Хрещатик була перекрита для транспорту. Рух відновили лише близько восьмої вечора, попри те, що кілька сотень мітингувальників залишилися на Майдані ночувати.

Тенлеканал "НАШ" повідомляє, що ніч на Майдані провели кілька сотень протестувальників. Ніч минула спокійно. Був лише один конфлікт з поліцією під час спроби мітингувальників встановити генератор для нагрівання води. Правоохоронці не дали мітингувальникам встановити генератор.

Також, за даними каналу, акція протесту ФОПів починається і під будівлею Верховної Ради.

Також дивіться: Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    ФОПи уявили себе рушійною силою двох Майданів. Виявилося, що це не так. ФОПи можуть бути і власне бул рупою підтримки. Рушійною силою були патріоти. Справжні. Безбашенні. Патріоти країни, а не власних кишень, чи шлунків. Патріоти, які вміють думати і які не вірять телевізору, а лише власному серцю, які не змінюють принципи, але змінюють обставини згідно з власними принципами. Коли людині є що втрачати (як ФОПам), вона не піде до кінця. Підтримавши свого часу Зєлєнского, ФОПи зрадили рушійну силу Майданів - цих 25 відсотків, для яких Україна - понад усе. І тепер власне стає очевидно, що без патріотів ФОПи не здатні навіть захистити власний бізнес.
  • саша паламарчук
    Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор - Цензор.НЕТ 2777
  • саша паламарчук
    Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор - Цензор.НЕТ 8688
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