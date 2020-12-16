COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ – 1858, Одеська область - 861 і Запорізька - 801

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м.Київ (1858), Одеській (861) та Запорізькій (801) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 16 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1858 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 95 160 людини.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 1 631 особа, за минулу добу - 21. З початку епідемії одужали 29 897 пацієнтів.

Станом на 16 грудня кількість активних хворих Києві становить 63 979 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1 899 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Одеська та Запорізька області.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіла 861 особа. Загальна кількість інфікованих становить 59 974 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 835 осіб, за добу - 20. З початку епідемії одужали 22 262 пацієнти. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 500 осіб.

У Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 665 осіб. Загальна кількість інфікованих - 43 835. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 425 осіб, за минулу добу - 29. З початку епідемії одужали 13 178 пацієнтів. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 31 185.