Синоптики попередили про сніг із дощем, ожеледицю і туман: видимість 200-500 метрів, рівень небезпеки - жовтий

В Україні в середу вночі і вранці туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За інформацією Укргідрометцентру, 16 грудня в західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по м. Києву та Київській області 16 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки жовтий).

У ДСНС попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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Разом з тим, в "Укравтодорі" повідомляють, що станом на 06-00 год. 16.12.2020р. сніг помірної інтенсивності випадає у Луганській області, де за нічний час доби випало до 15 см снігу, невеликий сніг у Сумській та Харківській областях (1-2 см на ґрунті). У більшості західних, центральних, Київській та Одеській областях тумани. Температура повітря -1+1°С, на Луганщині до -5°С.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Луганській області засніжене, у Дніпропетровській місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -3+1°С. Стан покриття місцями мокре.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо, в областях з опадами – снігоочисні роботи.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 342 одиниці техніки та 459 робітників.

Також повідомляється, що за даними синоптиків 16 грудня у східних областях сніг з дощем, ожеледь, на решті території тумани, видимість 200-500 м. Температура повітря протягом доби -3+2°С, на півдні та заході 1-6° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.