Розслідування Гаазького суду щодо України може початися протягом 1-2 років, - Мамедов

В Офісі Генерального прокурора очікують, що початок розслідування Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо України може затягнутися. Розслідування може початися протягом 1-2 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, на терміни розслідування впливає фактор пандемії.

"Міжнародний кримінальний суд також змушений переформатувати свою роботу у зв'язку з пандемією COVID-19, що теж впливає на строки розгляду окремих питань. Загалом, будемо сподіватися, що всі процеси займуть до року", - сказав Мамедов.

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Він також вважає "надзвичайно важливим" нарешті ратифікувати Римський статут в українському парламенті. Це дозволить прискорити розслідування, покращить співпрацю з МКС і дасть українській владі ще ряд додаткових інструментів для впливу на міжнародне правосуддя.

Також вважає, що процес розслідування швидше за все затягнеться і юрист-міжнародник, колишній уповноважений України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) Борис Бабін.

"Враховуючи те, що тільки зараз, у грудні 2020 року, вони офіційно заявили про те, що почнуть виробництво, навряд чи через три доби вони побіжать з усіма матеріалами до суддів. Ще 1-2 роки вони будуть визначатися з складами злочинів і подавати на розгляд судових палат", - зазначив він.