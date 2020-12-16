"Дія" за 2 доби прийняла 133,9 тис. заявок ФОП і найманих працівників на отримання 8 тис. грн допомоги, - Федоров

Портал "Дія" отримав 133,874 тис. заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги від держави від найманих працівників та фізосіб-підприємців, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом на 7:00 середи - 133 874 успішні заявки. Без черг, довідок, суто авторизація і кілька кліків. Мені здається, це найкраща подібна послуга у світі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За статистикою отримання заявок через мобільний застосунок "Дія" було подано 108 545 тис. і через портал - 25 329 тис.

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Наймані працівники та ФОП, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 по 31 грудня на порталі "Дія" в особистому кабінеті або через застосунок у розділі "Послуги". Кошти будуть автоматично нараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.