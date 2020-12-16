ОБСЄ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі, 20 з них поблизу Попасної
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі. У Донецькій області обстрілів не було.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, в Луганській області Місія зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), 20 з яких відбулися в районі на північний схід від Попасної.
За минулу добу в цій області було зафіксовано 1 таке порушення, а саме - вибух невизначеного походження у цьому ж районі.
Загалом від початку перемир'я на Донбасі 27 червня зафіксували вже 3683 порушення режиму припинення вогню.