Менше половини нардепів готові підтримати вільний обіг зброї в Україні, - "слуга народу" Фріс
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс.
"Та водночас мені поставили в провину (передусім Українська асоціація власників зброї), що я не зміг відстояти питання вільного носіння зброї. Для них це було основним. Численних доводів під час багатогодинних дискусій - мовляв, друзі, зрозумійте, у нас нині немає великої підтримки у питанні вільного обігу зброї, - не почули. Половина Верховної Ради, можливо, й менше, готова його підтримати. Нам треба проводити інформаційну кампанію, переконувати колег, що це необхідно. Що час настав – і треба врегулювати це питання. Злочинці завжди мають зброю. Зброї не мають законослухняні громадяни. Наполягали: ні, нам треба носіння. А подекуди нам треба носіння із глушниками. Вони подали альтернативний до нашого законопроєкт, де це все дозволено", - розповів парламентарій.
У той же час, за словами Фріса, зараз є висновок Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про те, що вони підтримують законопроєкт з деякими своїми зауваженнями.
"Легалізації зброї в законопроєкті немає. У першому проєкті була ідея щодо добровільної здачі цієї зброї, ідентифікації, перевірки. Я думаю, що це буде так само предметом розгляду до другого читання. На старті, як на мене, це буде сприйнято неоднозначно", - зазначив Фріс.
Крім того, за словами парламентарія, Міністерство внутрішніх справ лише частково підтримало законопроєкт.
"У всіх одна претензія - ніхто не хоче втрачати право на владу. У цій ситуації Міністерство втрачає монопольний доступ до короткоствола і можливість нагородження ним", - додав Фріс.
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