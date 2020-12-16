Версія, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку викликає багато запитань, - глава МЗС Канади Шампань

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку. При цьому він не став озвучувати версії катастрофи.

Про це Шампань заявив в інтерв'ю CBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Канада не вірить у версію Ірану про причини катастрофи рейсу МАУ.

"Ми повинні дати процесові йти своєю чергою. Але хочу сказати, що ми бачили, як по літаку були випущені ракети, і, на мою думку, це викликає багато питань", - сказав Шампань.

МЗС Канади висловили занепокоєння якістю інформації про розслідування катастрофи, наданої іранською стороною.

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"Я буду піддавати сумніву все, що вони говорять, тому що я нічого не приймаю за чисту монету", - додав Шампань.

Він зазначив, що зараз складно розібратися в причинах катастрофи, тому, що Іран не надає Канаді доступ до свідків, доказів і підозрюваним.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.