Завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Києві і чотирьох областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
1 1020
Станом на 16 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% в Києві і чотирьох областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернігівській областях, а також у Києві.
Завантаженість ліжок по Україні становить 42,9%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.