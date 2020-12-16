Контррозвідка СБУ блокувала спробу вивезення з України авіаційного обладнання військового призначення. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли у Миколаєві спробі прихованого вивезення з території України авіаційного обладнання військового призначення для потреб однієї з країн Близького Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку планує менеджмент однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях у країнах Близького Сходу та Африки. Фігуранти намагалися організувати нелегальне вивезення за межі України авіаційних виробів та приладів, якими комплектуються військово-транспортні літаки.

Зазначається, що зловмисники приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який після проходження технічного обслуговування мав вилетіти за межі України. Водночас у компанії були відсутні дозвільні документи Державного експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення за межі країни виробів військового призначення.

Продукцію у встановленому законом порядку направлено на експертизу. Після її висновків ухвалюватиметься рішення щодо відкриття кримінального провадження, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блоковано спробу вивезення комплектуючих до ЗРК "Оса-АКМ" з України, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Операція проводилась Управлінням СБУ в Миколаївській області спільно з Чорноморською митницею Держмитслужби.







Фото: сайт СБУ