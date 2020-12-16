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Побоюємося спалаху COVID-19 після новорічних свят, просимо дотримуватися всіх карантинних заходів, - Степанов

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Побоюємося спалаху COVID-19 після новорічних свят, просимо дотримуватися всіх карантинних заходів, - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я побоюються зростання захворюваності на коронавірус після новорічних свят.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з великою тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після святкування новорічних свят. Велике прохання дотримуватися всіх заходів. Не забувайте про маску, дотримуйтеся дистанції, уникайте масового скупчення людей", - підкреслив глава МОЗ.

За словами Степанова, міністерство зараз готується до різних сценаріїв розвитку подій пов'язаних з COVID-19.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Lyk Omore
    Опасается он. На новогодние праздники надо было локдаун объявить.и отменить все корпоративы, утренники, гуляния. А потом уже поздно .
    Блин, то штрафы по 17 000 грн за прогулки в парке без маски весной налаживали, когда не было ничего, а то массовые мероприятия в закрытых помещениях не запрещают зимой в разгар пандемии.
  • Леопольд Пупкин 96fd9223
    Что бы не было вспышки после праздников, ограничения нужно вводить ДО праздников, как делают во всех нормальных странах.
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    ... и тд
  • Володимир Д
    Дебилоиды, дегенераты зелёнорыговские.
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