Побоюємося спалаху COVID-19 після новорічних свят, просимо дотримуватися всіх карантинних заходів, - Степанов
1 04312
У Міністерстві охорони здоров'я побоюються зростання захворюваності на коронавірус після новорічних свят.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми з великою тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після святкування новорічних свят. Велике прохання дотримуватися всіх заходів. Не забувайте про маску, дотримуйтеся дистанції, уникайте масового скупчення людей", - підкреслив глава МОЗ.
За словами Степанова, міністерство зараз готується до різних сценаріїв розвитку подій пов'язаних з COVID-19.