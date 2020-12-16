Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.
"На особисте прохання Татарова слідчі вивчають і мою роль у подіях того дня - така помста НАБУ. Але я покинув вулицю Інститутську мінімум за пів години до того, як загорілася будівля, тому буде дуже цікаво, які докази вони зможуть пред'явити в суді", - написав Шевченко, коментуючи вручення підозри у вбивстві під час Майдану екснардепці Тетяні Чорновол.
Крім того, за словами агента НАБУ, слідство ретельно досліджує трагічні події від 20 лютого 2014 року, і має намір "оголосити підозру багатьом іншим учасникам Революції Гідності - серед них є, зокрема, і Володимир Парасюк, і його батько Зиновій Парасюк".
Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
15 грудня Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві. Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала звинувачення "цілковитою маячнею" і хоче якнайшвидше отримати виправдувальний вирок.
За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.