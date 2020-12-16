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Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов

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Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов
У МОЗ підготували законопроєкт, який встановлює мінімальну заробітну плату медиків, прив'язану до прожиткового мінімуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Минулого тижня я своїм колегам з уряду направив на підпис відповідний законопроєкт, підготовлений Міністерством охорони здоров'я, який встановлює мінімальну заробітну плату і закріплює її в законі, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, такий законопроєкт має стати законом, і в Україні мають бути встановлені мінімальні зарплати, які виплачують медикам.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    привяжите лучше свои зарплаты к минимальны и не более прожиточного минимума...
    а то как судье-прокурору от 100 000 грн так находятся деньги...а как медику так по-минимуму... чтоб не сдох (пардон)
  • Fedor Skrepnuy
    Лучше привязать к минимальной пенсии, причем за 2000 год, а ещё лучше вообще не платить- сами мол выбрали такую профессию, клятва мол и вообще, нахрена медикам зарплата чёт больные принесут, а похарчеваться можете и в больничной столовке, да и жить на работе- всех экономия, и всегда при деле- светя другим сгораю сам )))
  • Lvbnhj
    Що воно меле .Здається для працюючих прожитковий трохи більше 2 тисяч *
    .Вже було 4 т.баксів для вчителів .
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