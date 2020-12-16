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"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продовжують протестувати на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Кілька сотень підприємців продовжують протестувати на Майдані Незалежності в центрі Києва. Частина учасників акції провели тут ніч. Нині ситуація видається спокійною. Однак вранці між мітингувальниками і поліцією стався конфлікт через машини з озвучуванням. Правоохоронці відмовилися пропустити на Майдан машину зі звуком і обладнанням для облаштування сцени. ФОПи виступали проти запровадження жорсткого карантину на початку 2021 року, обов'язкових касових апаратів, за перегляд системи компенсацій малому бізнесу на час карантину і за мораторій на всі види перевірок бізнесу до завершення карантину.

Також дивіться: Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор. ВIДЕО

За акцією спостерігають правоохоронці.

Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 01
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 02
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 03
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 04
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 05
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 06
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 07
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 08
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 09
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 10
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 11
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 12
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 13
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 14
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 15
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 16
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 17
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 18
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 19
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 20
Локдаун - це смерть: ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Смерть - это не локдаун. Смерть - это биомасса, наделенная избирательным правом. На целых 5 лет!
  • Iv Zhip 49dc9d16
    "Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 6954
  • Kirill Ponomarev
    Политических требований нет и не будет от этих ходячих желудков. А значит их просто будут издить, а настоящие патриоты их не поддержат.
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