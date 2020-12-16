2021 рік буде роком закордонних українців, - Кулеба

У 2021 році Міністерство закордонних справ України працюватиме над підвищенням ефективності взаємовідносин з українцями, які живуть за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це буде рік закордонних українців. Ми будемо дуже серйозно працювати над підвищенням ефективності взаємовідносин із закордонними українцями. Будемо продовжувати рухатися азіатським треком. Будемо займатися Африкою більш предметно, ми багато аналітики провели цього року щодо Африки, і тепер ця аналітика має перетворитися на політику. І дуже віримо, що у нас відбудуться важливі прориви в двосторонніх відносинах з низкою країн, з країною Латинської Америки, з однією азіатською країною. Будемо активно над цим працювати", - наголосив глава МЗС України.

Крім того, за словами міністра, пріоритетною буде тема протидії агресії РФ і запуск Кримської платформи.

"Тема протидії російській агресії на всіх фронтах. Це буде рік запуску Кримської платформи, це буде новий елемент у всій архітектурі протидії російській агресії", - зазначив глава МЗС.

Також Кулеба висловив переконання в тому, що партнерство України і США посилиться в 2021 році.

"Безумовно, ще в наступному році буде велика інтрига і тема - це відносини зі Сполученими Штатами, усі стежитимуть, писатимуть, коментуватимуть. Це буде дуже цікаво. Але я переконаний, що в результаті цієї співпраці ми станемо ще сильнішими і наше партнерство зі Сполученими Штатами поглибиться", - додав Кулеба.

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