За добу в ЗСУ виявили 144 нові випадки коронавірусу, хворіє 3186 осіб, - командування Медсил
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У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу виявили 144 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє командування медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 16 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3186 осіб", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Так, зі 144 нових випадків захворювання на COVID-19 до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 18 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 128 осіб.
Зазначається, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.
Загалом за час пандемії одужали - 9145 осіб, летальних випадків - 33. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 421 особа.