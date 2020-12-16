Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба
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Верховна Рада підтримала звільнення з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.
"За" проголосував 251 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що Бессараб подав заяву про звільнення за власним бажанням у зв'язку зі станом здоров'я.
Як повідомлялося, на посаду міністра ветеранів можуть призначити генерал-майора Юлію Лапутіну.