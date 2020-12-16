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Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба

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Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба
Верховна Рада підтримала звільнення з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

"За" проголосував 251 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що Бессараб подав заяву про звільнення за власним бажанням у зв'язку зі станом здоров'я.

Як повідомлялося, на посаду міністра ветеранів можуть призначити генерал-майора Юлію Лапутіну.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Один з тверезо мислячих людей... (Знаю його особисто)...Але "тверезо мислячі" "ЗЕ-владі" не потрібні, бо на їх фоні вони виглядають ідіотами...
  • Яр Холодний
    Та того що мізки є, і зрозумів : "нема чого з гімном ЗЕленим співпрацювать - зробить нічого не зможе, тільки в нього запаскудиться..."
  • Яр Холодний
    "Дурню" пишеш ти... Я цю людину знав, бо кілька разів, по роботі, контактував... Тому можу допустить, знаючи його характер, що так і було - він міг і матюків нагнуть, якщо чув ідіотські розпорядження... А от ти його зовсім не знаєш... Так що заткнись і не корч з себе "знавця людських душ"...
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