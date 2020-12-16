Рада зняла з порядку денного питання про відставку міністра екології Абрамовського

Верховна Рада зняла з порядку денного в середу розгляд питання про відставку міністра охорони довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Дмитро Разумков під час засідання парламенту.

"У нас на порядку денному було ще питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур для підготовки його розгляду в залі. Тому є пропозиція зняти його сьогодні з порядку денного", - сказав спікер.

Як повідомлялося, 15 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільним комітетам парламенту розглянути заяви про звільнення від міністра охорони довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

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