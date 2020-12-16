Унаслідок ДТП в Запорізькій області загинула 5-річна дівчинка, ще чотири людини госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

В результаті зіткнення двох легкових автомобілів 5-річна дитина загинула, обидва водії та дві пасажирки доставлені в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

"14 грудня приблизно о 16:20 23-річний водій автомобіля "ВАЗ 2108" на автодорозі "Кам’янка-Дніпровська - Велика Білозерка - Веселе" поблизу села Заповітного виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2109", за кермом якого знаходився 29-річний водій.

В салоні першого легковика перебували 28-річна пасажирка, а в іншому – 26-річна жінка та 5-річна дівчинка.

В результаті аварії дитина зазнала травм, від яких померла в лікарні. Водії та їхні пасажири з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні", - сказано в повідомленні.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт полиции

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках расследования уголовного производства.

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Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или "102".

Напомним, что в Запорожской области полицейские оперативно задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем пенсионера.