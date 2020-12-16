Рада підтримала законопроєкт про електронні комунікації

Верховна Рада підтримала в цілому доопрацьований з пропозиціями президента законопроєкт №3014 про електронні комунікації.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 228 народних депутатів.

Заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко повідомив, що комітет врахував у тексті закону пропозиції президента.

"Це один з тих законів, на які очікує Євросоюз. Закон підтверджує наміри України до вступу в Євросоюз і ухвалення якого необхідне для виконання угоди між Україною та Європейським Союзом", - сказав Федієнко.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський не підписав законопроєкт № 3014 про електронні комунікації, направивши його на доопрацювання

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