Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії, - Йозвяк

Посли країн Європейського союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії. Санкції за військову агресію будуть продовжені ще на пів року.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців", - зазначив Йозвяк.

Зазначимо, дія цього пакету санкцій минає 31 січня 2021 року. Таким чином, обмежувальні заходи продовжені до 31 липня 2021 року.

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Нагадаємо, економічні санкції проти Росії обмежують доступ до ринків капіталу ЄС для деяких банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу і посередництво для російських фінансових інститутів.