Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії, - Йозвяк
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Посли країн Європейського союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії. Санкції за військову агресію будуть продовжені ще на пів року.
Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців", - зазначив Йозвяк.
Зазначимо, дія цього пакету санкцій минає 31 січня 2021 року. Таким чином, обмежувальні заходи продовжені до 31 липня 2021 року.
Нагадаємо, економічні санкції проти Росії обмежують доступ до ринків капіталу ЄС для деяких банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу і посередництво для російських фінансових інститутів.