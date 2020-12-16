Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна

Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна.

Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Требушкін був обраний мером м.Покровськ (Донецька область).

Читайте також: До комітету нацбезпеки ВР увійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Требушкін, який возив допомогу "Беркуту". ВIДЕО

"Припинити достроково повноваження народного депутата Требушкіна Руслана Валерійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №50, Донецька область, у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - зазначено в тексті документа.