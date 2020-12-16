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Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна

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Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна
Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна.

Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Требушкін був обраний мером м.Покровськ (Донецька область).

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"Припинити достроково повноваження народного депутата Требушкіна Руслана Валерійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №50, Донецька область, у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - зазначено в тексті документа.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Панас Стець
    требушкин - родом наерное из северомацковских болот? угро-финн однозначно... кто он эрзя, меря, вепс, мокша, мордва, удмурт или мариец...?
  • Андрей Соколов 1b6fe907
    В Донецкой области у Ляшка единственный шанс - это шанс получить подзатыльники...
  • napalm
    Просто козломордий.
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