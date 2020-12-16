Кулеба про діалог з Росією: Ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо РФ не буде ні безпеки, ні процвітання України. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що діалог з Росією необхідний для побудови стратегії. Однак українське суспільство не готове до цього.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на конференції "Дипломатія-2021", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україні не втекти від географії і українцям потрібно це розуміти.

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"У суспільстві забагато емоцій, щоби говорити про Росію - тому будь-хто, хто говоритиме про це, буде замаркований як зрадник чи як фанатик - але ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо Росії не буде ні безпеки, ні процвітання України", - вважає Кулеба.