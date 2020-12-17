Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін. ВIДЕО

Росія буде нарощувати підтримку Донбасу як по гуманітарній лінії, так і по лінії прямого співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив у четвер президент РФ Володимир Путін на щорічній великій пресконференції.

"Росія як підтримувала, так і буде підтримувати Донбас, ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується виробництва, вирішення соціальних питань, питань інфраструктурного характеру", - сказав президент РФ.

При цьому він зазначив, що в Росії розуміють усю складність ситуації на Донбасі. Путін також назвав неможливим односторонню зміну положень Мінських угод, про що неодноразово заявлялося офіційними особами Києва.

"Мінські угоди підтверджені відповідною резолюцією Ради безпеки ООН і, отже, набрали чинності міжнародного закону, тому в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться. Потрібно з повагою ставитися до іншої сторони, яка підписала цей договір, а саме до представників Донбасу", - сказав він.

Разом із тим, Путін зазначив, що врегулювання ситуації на Донбасі "неминуче рано чи пізно станеться, питання тільки коли, і це значною мірою залежить від української влади".

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Путін додав, що на Донбасі дотримується домовленість про припинення бойових дій, що є великим досягненням, відбувся обмін утримуваними особами, "але нічого не розблоковано з точки зору економіки і соціальної сфери, нічого не зроблено по суті політичного регулювання".

Нагадаємо, раніше, відповідаючи на питання про перспективи розвитку російсько-українських відносин, Путін заявив, що це також "значною мірою залежить від української влади".

"Я не скажу від України, а від української влади. Практично всі глави держави і чинний Володимир Зеленський, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі, з гаслом об'єднання країни, ну і в підсумку, вибудовування відносин із Росією, але нічого не виходить у них. Тому що коли вони приходять до влади - спираються на більшість виборців, а коли потрапляють у владу, починають сумніватися і постійно озиратися, ну не вистачає, мені здається, просто політичної мужності, на крайні націоналістичні сили. Так само відбувається і зараз", - сказав Путін.