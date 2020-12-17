Новини

Будівництво нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття, - Кличко

3 73276
Будівництво нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що будівництва нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у четвер в Києві на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році.

"Що стосується будівництва нового сміттєпереробного заводу, то є плани, будемо визначатися. Насамперед з інвесторами, які вкладатимуть у це кошти", - сказав Кличко.

Мер наголосив, що питання зведення нового сміттєпереробного заводу відбуватиметься публічно, оскільки на таке будівництво необхідні великі інвестиції.

Також читайте: Україна потопає у смітті, вирішити проблему можуть заводи з переробки відходів, - Абрамовський

"Великі інвестиції пов'язані з поверненням інвестицій, тому можу сказати... що тариф на сміття може також піднятися", - додав мер.

Кличко додав, що поки що про це говорити рано, місто робитиме це м'яко, щоб знизити навантаження на кожного киянина.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    Если инвестор заложит срок возврата инвестиций за 3 года, то цена естественно вырастет. Но в таком инвестиционном проекте, такой срок возврата инвестиций может быть только благодаря коррупционным договорнякам. Например в Баден-Вюртемберге, при строительстве такого завода был заложен срок возврата инвестиций - 25 лет. При этом, тариф на вывоз мусора был снижен в 3 раза. (Боксерам на заметку)
  • Andre2014
    Пипец конечно.. В нормальных странах на мусоре миллионы зарабатывают, а тут тарифы поднимать собрались! Да вы должны еще и приплачивать за то что мусор люди вам сдают! Вот же ироды!
  • Маркиз
    Или парадокс Виталика.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини