Промисловий безвіз із Євросоюзом потрібно підписати в найближчі два роки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що одним із завдань для роботи послів України в країнах Європейського Союзу є сприяння укладенню угоди з ЄС про промисловий безвіз у найближчі два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Зеленський заявив, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників генеральних консулів України за кордоном.

"Ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз. У сфері секторальної інтеграції це стане залучення України до реалізації європейського зеленого курсу. Ми нарешті повинні укласти угоду про спільний авіаційний простір - пам'ятаємо, що з керівництвом Європейського Союзу ми домовилися зробити це на самому початку наступного року. Упевнений, що це так і буде", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна продовжить зусилля в напрямку подальшої інтеграції енергетичних ринків України та ЄС і максимального наближення України до єдиного цифрового ринку Євросоюзу.

"Усі ці завдання - не тільки для нашого представника при ЄС. Це завдання для кожного посла в державах-членах ЄС та країнах-кандидатах", - зазначив Зеленський.

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