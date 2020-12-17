Має "дозріти певна обстановка": Путін назвав умову виведення російських військ із Придністров'я

Президент Росії Володимир Путін назвав умову виведення російських військ із Придністров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він розповів у ході великої пресконференції.

За словами Путіна, в цілому, Росія підтримує виведення свого російського контингенту з регіону, однак для цього там повинна "дозріти певна обстановка".

"Як тільки буде налагоджений нормальний діалог між Придністров'ям і рештою Молдови. Як тільки підуть всі шляхом миру, примирення. Ми за це", - пояснив Путін.

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Він зазначив, що країни вже були близькі до такого рішення під час перебування при владі колишнього президента Молдови Володимира Вороніна, проте тоді той в останній момент відмовився від домовленостей з-за тиску з боку країн Заходу.

"І рішення придністровського питання було відкладено на невизначений термін. Навіщо, чому - незрозуміло", - додав президент РФ.

В кінці листопада обрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що для вирішення конфлікту в Придністров'ї звідти повинні бути повністю виведені російські віська. Через кілька днів вона знову запевнила, що буде домагатися виведення Оперативної групи російських військ (ОГРВ) з регіону.