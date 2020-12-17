Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ

Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських домовленостей.

Про це інформує пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Санкції продовжили до 31 липня 2021 року. Таке рішення Рада ЄС ухвалила після останньої оцінки стану виконання Мінських домовленостей.

"З огляду на те, що Мінські домовленості не повністю виконуються Росією, лідери ЄС одноголосно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - наголошують у повідомленні.

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Санкції обмежують доступ до ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють фінансову допомогу та брокерську діяльність російських фінансових установ.

Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу оборонного обладнання та товарів подвійного призначення для військового використання в Росію. Санкції також накладають обмеження на російський енергетичний сектор, наприклад, при видобутку і розвідці нафти.