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Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія "біла і пухнаста"

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Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія "біла і пухнаста"
Влада Росії є білою і пухнастою порівняно з владою країн Заходу.

Такою її назвав президент Володимир Путін, відповідаючи на великій пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Я відчуваю відповідальність за те, що відбувається з Росією та її народом. Буду робити все в інтересах РФ", - підкреслив він, відповідаючи на питання журналіста BBC, чи не вважає він, що несе "частку відповідальності за плачевний стан" відносин Москви з країнами Заходу.

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"Порівняно з вами - так, ми білі і пухнасті ... Якщо не пухнасті, то вельми благовидні, налаштовані на те, щоб вести діалог", - додав Путін.

Путін нагадав, що Росія звільнила від радянського диктату ті країни, які висловили бажання розвиватися самостійно, в той час як представники НАТО не виконали своїх обіцянок і продовжили розширювати вплив альянсу на Схід. Після цього члени Північноатлантичного альянсу також вийшли з Договору про обмеження систем протиракетної оборони і Договору з відкритого неба, нагадав він.

У підсумку, підкреслив він, Москва змушена реагувати на виникаючі загрози з боку Заходу. При цьому російська влада залишається відкритою для переговорів, запевнив Путін.

Журналіст також попросив прокоментувати звинувачення Росії в тому, що вона стоїть за замахом на блогера Олексія Навального.

"Ми готові до розслідування. Якщо у когось є дані про те, що застосовувалася хімічна зброя, в цьому випадку "Новачок", весь час про це говорять - ми вас просимо, дайте нам, будь ласка, цю інформацію", - підкреслив Путін.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Вла
    тільки виглядає як субстанція коричневого кольору з характерним запахом
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.
    Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lenta.ru/news/2020/12/17/belie_pushistie/ Лента.ру . Источник: https://censor.net/ru/n3237554

    КРАЩЕ ВСІХ СЛОВ:

    Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 7858Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 5116
  • саша паламарчук
    Синяя, грязная и вонючая.
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