Венедіктова замінила прокурорів у справі Татарова з вигаданої причини, готуємо заяву до ДБР, - ЦПК
Про це інформує Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
ЦПК має намір звернутися із заявою до Державного бюро розслідувань, оскільки "в діях Венедіктової є ознаки втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. А це злочин, передбачений статтею 343 Кримінального кодексу".
В організації уточнюють, що Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє замінювати прокурорів у справі в зв'язку з хворобою, звільненням, з причини, яка унеможливлює участь прокурора в справі, або ж якщо прокурор працює неефективно (стаття 37).
"Такої підстави як "складність справи" в КПК немає! А виходити за його межі заборонено. Тому заміна прокурорів Венедіктовою, яка привела до зриву підозри є грубим втручанням в роботу НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - наголошують у ЦПК, додаючи, що справа також ризикує розвалитися і в суді, якщо там опиниться, оскільки незаконне рішення про зміну прокурорів може поставити під сумнів законність усього розслідування.
Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив надію, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".