Венедіктова замінила прокурорів у справі Татарова з вигаданої причини, готуємо заяву до ДБР, - ЦПК

Генпрокурор Ірина Венедіктова замінила прокурорів у справі заступника голови Офісу президента Олега Татарова, користуючись підставою, яка не передбачена законодавством: "у зв'язку з винятковою складністю провадження".

Про це інформує Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

ЦПК має намір звернутися із заявою до Державного бюро розслідувань, оскільки "в діях Венедіктової є ознаки втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. А це злочин, передбачений статтею 343 Кримінального кодексу".

В організації уточнюють, що Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє замінювати прокурорів у справі в зв'язку з хворобою, звільненням, з причини, яка унеможливлює участь прокурора в справі, або ж якщо прокурор працює неефективно (стаття 37).

"Такої підстави як "складність справи" в КПК немає! А виходити за його межі заборонено. Тому заміна прокурорів Венедіктовою, яка привела до зриву підозри є грубим втручанням в роботу НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - наголошують у ЦПК, додаючи, що справа також ризикує розвалитися і в суді, якщо там опиниться, оскільки незаконне рішення про зміну прокурорів може поставити під сумнів законність усього розслідування.

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Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив надію, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

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За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".



