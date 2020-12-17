Новопризначений голова Мінагрополітики анонсував податкові пільги для виробників сільгосппродукції

Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко розповів про пріоритети в роботі міністерства, серед яких, зокрема, підтримка тваринництва і масштабна програма зрошення.

Про це Лещенко сказав під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"...Акцентувати увагу на підтримці молочного скотарства шляхом адресної дотації на утримання поголів'я, ввезенні якісного поголів'я", - сказав він.

Лещенко зазначив, що на сьогодні з падіння обсягів молока Україна перебуває на рівні 1946 року.

Також новий міністр наголосив на необхідності запровадити Держводагентство в структуру Мінагрополітики і почати масштабну програму зрошення.

"Ми хочемо змінити законодавство в частині водокористування і запустити найбільш масштабну програму, близько 2 млрд дол. залучених інвестицій на зрошення на півдні України", - сказав він.

Крім того, Лещенко анонсував програми стимулювання з податковими пільгами для виробників сільгосппродукції з високою доданою вартістю.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в ході засідання Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.

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