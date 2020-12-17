Детективи НАБУ проводять обшуки в Міністерстві культури

17 грудня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прийшли з обшуком у приміщення Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані пресслужби Мінкульту.

При цьому наголошують, що обшуки проходять у приміщенні Мінкульту, а також у директораті культурної спадщини і музеїв.

"Звертаємо увагу, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документа дозвільного характеру в 2019 році - тоді МКІП ще не було створено. Міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з'ясовувати всі обставини, щоб законність було відновлено", - зазначають у пресслужбі Мінкульту.

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