Гармаш: представник "ДНР" Ніканоров образив мене "брудним словом" на засіданні ТКГ, а ОБСЄ закрила на це очі

Представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив про використання на свою адресу нецензурної лайки з боку представника терористичної організації "ДНР" Ніканорова.

Про це Гармаш розповів у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Почалося з того, що маріонетки РФ з ОРДЛО занадто активно почали заявляти про те, що саме вони, а не Росія, є стороною конфлікту, стороною переговорів і навіть членом ТКГ... Щоб припинити їхні маніпуляції, я всього-навсього почав цитувати витяги з Мінських документів, де чітко зазначено, хто є членами ТКГ, стороною конфлікту і стороною переговорів. Просто цитував протоколи та угоди! Я був готовий до професійної, аргументованої дискусії, що базувалася б на документах та міжнародному праві. Але у відповідь люди, які отримують зарплату в російських рублях, стали навперебій кричати "хто він такий?" і практично закрикувати мій виступ. У ході цього хаосу якийсь пан Ніканоров, брат "міністра" Ніканорова, а, за сумісництвом, виявляється, цілий "голова адміністрації глави ДНР", зі спотвореним від люті обличчям назвав мене брудним словом, вживати яке чесна людина може лише тоді, коли вона або свічку тримала, або сама брала участь у моєму гріхопадінні", - написав Гармаш.

При цьому, зазначає він, ОБСЄ не помітила факту прямої образи члена української делегації з боку нелегітимного учасника переговорів.

"Я розцінюю це як спробу ОБСЄ усунути з процесу обговорення моделі майбутнього Донбасу півтора мільйона переселенців, і створення, таким чином, ґрунту для конфлікту в майбутньому між переселенцями і людьми, мізки яких сьогодні щодня промиваються російською пропагандою. По суті, це є провокацією громадянського конфлікту в Україні з боку ОБСЄ", - робить висновок Гармаш, додаючи, що вчорашній інцидент показав неспроможність ОБСЄ як модератора переговорів.

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Представник України в ТКГ заявив, що очікує вибачень за те, що трапилося.

"Я сподіваюся, що вчорашній інцидент отримає відповідну реакцію з боку МЗС України у вигляді нот МЗС РФ та ОБСЄ. Я чекаю вибачень від ОБСЄ, яка "не помічає" прямих образ членів української делегації; від делегації РФ, яка запросила хамів для участі в переговорах, і безпосередньо від брата подруги Пушиліна Ніканорова, який дозволив собі використати лексику, звичну в "адміністрації глави" "республіки", але неприйнятну для дипломатичних процесів", - наголосив Гармаш.







