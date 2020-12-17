Тіло військовослужбовця механізованої бригади ЗСУ передано українській стороні, - ТКГ. ФОТО

Тіло військовослужбовця, який після самовільного переходу на бік противника помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації, сьогодні було передано українській стороні.

Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, за попередніми даними, 14 грудня поточного року, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. Дякуємо міжнародним посередникам і групі "Евакуація 200" за допомогу в поверненні тіла нашого військовослужбовця", - наголошують у повідомленні.

Читайте також: Військовослужбовця, який напідпитку убив товариша по службі в зоні АТО в 2015 році, засуджено до 11 років ув'язнення, - прокуратура