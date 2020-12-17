Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що окупований Крим має достатні запаси прісної води.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Путін заявив під час пресконференції.

"Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму досить, просто цим і за радянських часів, а, тим більше, тоді, коли Крим входив до складу України, не займалися. Зараз ці роботи ведуться широко", - сказав президент країни-агресора.

При цьому Путін зазначив, що як один із напрямків вирішення питання водопостачання окупованого Криму розглядалося опріснення морської води.

"Думаю, це тільки точково можна зробити, тому що опріснення - це досить дороге задоволення, і це може лягти в тариф для водопостачання. Загалом керівники регіонів вважають, що для широкого застосування це буде неефективно", - сказав Путін.

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