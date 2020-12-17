У Києві цього року відремонтували 27 лікарняних відділень та оновили пологовий будинок, – звіт мера Кличка

Мер Києва Віталій Кличко розповів про результати роботи міської влади за 2020 рік.

Очільник Києва також окреслив плани на найближче майбутнє. Про це повідомляє пресслужба мера Києва із посиланням на відеотрансляцію на сайті КМДА.

Кличко розповів, що в 2020 році в столиці відремонтували 80 парків і скверів. Усього за 6 років у Києві оновили 494 парки та сквери. Наступного року слід очікувати продовження робіт у цьому напрямку.

"Плануємо оновити знакові для столиці парки: Маріїнський, Хрещатий, імені Тараса Шевченка, Голосіївський парк імені Рильського. Завершимо капітальний ремонт парку з водними об’єктами на Троєщині та фітнес-парку "Лебедине". Продовжимо ремонтувати великі парки у різних районах столиці. Зокрема – "Інтернаціональний", "Орлятко" та Солом’янський ландшафтний парк. Будемо створювати нові зони відпочинку і біля водойм. Такі, наприклад, як парк біля затоки Берковщина", – повідомив Кличко.

За словами мера Кличка, За останні кілька років Київ закупив 139 нових тролейбусів, 67 сучасних трамваїв та 307 автобусів.

"Восени цього року Київ отримав уже понад 160 із 200 нових сучасних автобусів МАЗ. Ще партію чекаємо найближчим часом..Наше завдання надалі купувати сучасний транспорт, щоб він найближчими роками витіснив маршрутки", – підкреслив Кличко.

У своєму звіті мер Кличко відзначив активне будівництво метро на Виноградар та оновлення дорожньої інфраструктури.

"Тільки цього року відремонтували 134 об’єкти дорожньої інфраструктури. А за останніх кілька років оновили 360 вулиць, мостів та шляхопроводів. Це – понад 1100 кілометрів доріг у Києві. Також оновили понад півтори тисячі прибудинкових територій і міжквартальних проїздів у всіх районах столиці. Які теж не ремонтували десятиліттями", – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомив мер Кличко, однією із найважливіших статей витрат столичного бюджету цього року стала медицина. Видатки на неї сягнули майже 8 млрд грн.

"На сучасне обладнання для медзакладів у 2020 році ми витратили майже 600 млн. грн. Усього на ремонт закладів медичної сфери цього року спрямували понад 730 мільйонів гривень. Це, зокрема, – 27 відремонтованих відділень у лікарнях, один оновлений пологовий будинок, термосанація 15 будівель медзакладів", – наголосив мер Києва.

Також 386 млн грн. з резервного фонду та бюджету міста було виділено на боротьбу з коронавірусом. Ще 1 млрд грн було виділено на доплати медикам.

Окрім того, цього року в Києві облаштували 31 поле для міні-футболу та здійснили реконструкцію 4-ох шкільних стадіонів, завершується оновлення кількох дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Як повідомлялось раніше, під час місцевих виборів 25 жовтня Віталія Кличка на посаді мера підтримали понад 50 відсотків киян. Він переміг у першому турі.