ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність"

В Офісі президента вітають ухвалення Верховною Радою президентського закону про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Виступаючи на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України у Києві, Зеленський зазначив, що законопроєкт № 3760 про підтримку інвестицій уже проголосований, він надає преференції для інвесторів, які хочуть розвивати свої проєкти в Україні.

"Закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями дозволяє Україні запровадити конкурентні з країнами-сусідами умови для стимулювання залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвесторів", – пояснила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.

Зокрема, згідно із законом, державною підтримкою можуть скористатися інвестори, які ініціюють проєкти з інвестиціями від 20 млн євро зі строком реалізації проєкту до п'яти років та створюють нові робочі місця.

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Загальний обсяг державної підтримки для нових інвестпроєктів може становити до 30% від їхнього обсягу.

Підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Крім того, ухваленим законом передбачена спеціальна урядова уповноважена установа, що займатиметься супроводом цих інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу їхньої тривалості.

"Ми очікуємо, що це дозволить після кризового 2020 року відновити інвестиційну активність в Україні. Очікуємо, що цим інструментом скористаються як внутрішні українські інвестори, які хочуть чи розширювати виробництво, чи будувати нові проєкти, так і іноземні інвестори", – додала Ковалів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.