ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Виступаючи на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України у Києві, Зеленський зазначив, що законопроєкт № 3760 про підтримку інвестицій уже проголосований, він надає преференції для інвесторів, які хочуть розвивати свої проєкти в Україні.
"Закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями дозволяє Україні запровадити конкурентні з країнами-сусідами умови для стимулювання залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвесторів", – пояснила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.
Зокрема, згідно із законом, державною підтримкою можуть скористатися інвестори, які ініціюють проєкти з інвестиціями від 20 млн євро зі строком реалізації проєкту до п'яти років та створюють нові робочі місця.
Загальний обсяг державної підтримки для нових інвестпроєктів може становити до 30% від їхнього обсягу.
Підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.
Крім того, ухваленим законом передбачена спеціальна урядова уповноважена установа, що займатиметься супроводом цих інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу їхньої тривалості.
"Ми очікуємо, що це дозволить після кризового 2020 року відновити інвестиційну активність в Україні. Очікуємо, що цим інструментом скористаються як внутрішні українські інвестори, які хочуть чи розширювати виробництво, чи будувати нові проєкти, так і іноземні інвестори", – додала Ковалів.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.