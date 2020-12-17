Таксист у Кривому Розі отримав від пасажира кулю в ногу після прохання оплатити 8 грн за простій
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили у пресслужбі Криворізького відділу поліції.
За даними пресслужби, 37-річний житель Кривого Рогу викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі.
Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник "намотав" додаткові 8 гривень. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити за простій, останній почав оборюватися, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.
Зазначається, що таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.
Пасажира доставили до відділу поліції, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).