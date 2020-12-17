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Польща запроваджує загальнонаціональний карантин. Напередодні Нового року діятиме комендантська година

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Польща запроваджує загальнонаціональний карантин. Напередодні Нового року діятиме комендантська година
Влада Польщі вводить з 28 грудня до 17 січня загальнонаціональний карантин у зв'язку з пандемією Covid-19

Як повідомляють польські ЗМІ, про це сьогодні на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 28 грудня по 17 січня ми вводимо загальнонаціональний карантин. На додаток до існуючих обмежень, які залишаються в силі, ми закриваємо готелі, зокрема для ділових поїздок", - сказав Недзельський.

Також закриються гірськолижні траси і торгові центри (крім продуктових магазинів), а напередодні Нового року заборонять переміщення.

"Комендантську годину" вводять в Польщі на новорічні свята з 21.00 31 грудня до 6.00 1 січня.

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Топ коментарі

  • Леопольд Пупкин 96fd9223
    А в Украине думаешь меньше? Даже по официальной статистике по 250 в день, а реально раза в 2-3 больше. Кто-то верит в официальные цифры?
  • Oljik
    Полякам простіше, у них нема гастролей Квартал-95.
  • Андрюша Украинец
    Наверное поляки будут палатки разбивать возле ратуши
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