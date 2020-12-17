Невідомий повідомив про замінування Чернівецької ОДА. Проводиться евакуація, - Нацполіція. ФОТО

Анонімний заявник повідомив про вибухівку в адміністративній будівлі міста Чернівці. За вказаною в повідомленні адресою негайно виїхали співробітники поліції та аварійні служби міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Чернівецької області.

За даними правоохоронців, 17 грудня в поліцію надійшло повідомлення про замінування обласної державної адміністрації. Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління НПУ направили на місце події вибухотехнічну службу поліції області та аварійні служби Чернівців.

"Зараз правоохоронці проводять евакуацію людей із місць можливої небезпеки, перевіряють будівлю на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів. Прохання до громадян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - наголошують у повідомленні.





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