Раді пропонують ввести штрафи за підробку тестів на коронавірус

Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримав законопроєкт, яким пропонують ввести штрафи за підробку тестів на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Цей законопроєкт розроблений із метою захисту наших громадян від підробленої медичної продукції, до якої, в тому числі, належать і тести на коронавірус", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, за фальсифікат пропонують штрафувати на суму від 5 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 тис. грн).

"Комітет підтримав проєкт закону №4491 і запропонував комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним із підготовки даного законопроєкту, рекомендувати ВР прийняти його в першому читанні за основу", - зазначає пресслужба ВР.

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