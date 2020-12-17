Кулеба про можливість зустрічі з Тіхановською: В її інтересах чітко відповісти на запитання "Чий Крим?"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість офіційної зустрічі з главою опозиції Білорусі Світланою Тіхановською.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Наші люди спілкувалися, я був готовий провести з нею телефонну розмову. Але я передав, що дуже важливо, щоб у пані Тіхановської була чітка позиція щодо російської агресії проти України. Це в її ж інтересах, тому що, умовно кажучи, якщо вона приїде в Україну і почне спілкуватися зі ЗМІ, першим питанням буде: "Чий Крим?". І будь-яка нечітка відповідь зіграє проти самої пані Тіхановської. Тому я тут більше навіть про неї дбаю, ніж про себе", - зазначив Кулеба.

За його словами, він абсолютно відкритий для контактів із представниками білоруської опозиції, але "до цього потрібно дозріти всім сторонам".

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