Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, "знайдену" в Луганську. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВВС News Україна".
"Подарунок" вручили 12 грудня під час візиту Лаврова до Боснії і Герцеговини.
Місцеві ЗМІ опублікували фото ікони. На її звороті стоїть печатка, що підтверджує, що ікона була власністю УРСР. Вони також цитують слова пана Додіка про те, що ікону нібито "знайшли" в Луганську.
Посольство України в Боснії і Герцеговині 16 грудня направило владі офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію і пояснити, що це за ікона і як вона потрапила в Боснію і Герцеговину.
"Знаємо про ситуацію, посольство України направило офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення і повну інформацію про обставини цієї справи. Також чекаємо зустрічі з представником МЗС БіГ для обговорення з офіційними представниками. Очікуємо на зустріч найближчими днями", - прокоментував те, що трапилося, прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.
Міністр закордонних справ країни Боснії і Герцеговини Бішер Турковичі заявила, що на підставі ноти українського посольства прокуратура має розібратися, як українська власність опинилася в країні.
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік не вперше потрапляє в скандал. У березня 2014 року посольство України засуджувало слова чиновника про підтримку окупації Росією Криму.